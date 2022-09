Gibt sich George Clooney bald die Kugel? Als Testimonial war der Filmstar nicht unwesentlich an der Popularität von Kaffeekapselautomaten beteiligt. Mit jeder Tasse „heruntergedrücktem“ Kaffee wuchs seither allerdings auch der (Müll-) Berg der Minibehälter aus Plastik oder Aluminium. Weltweit bleiben pro Jahr rund 100.000 Tonnen Abfall aus diesen kurzen Momenten koffeinhaltigen Glücks zurück.

Damit soll jetzt Schluss sein. Der Schweizer Lebensmittelriese Migros hat das Bohnenextrakt nämlich in Kugeln gepresst und mit einer Schutzschicht ummantelt, die vollständig kompostierbar ist. Fünf Jahre wurde an einer Außenhaut aus Algen getüftelt, die nicht nur das Aroma schützt, sondern auch die Umwelt. Demnach sollen sich die Überreste binnen weniger Wochen am Komposthaufen zu Humus zersetzen. Neben den Kugeln kommen dazu die passenden Kaffeemaschinen auf den (vorerst nur französischen, deutschen und Schweizer) Markt. Auch diese bestehen zu einem großen Teil aus Recyclingmaterialien – what else?