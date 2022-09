Baurecht ist jetzt beim Flughafen Klagenfurt noch der Knackpunkt

Bis 30. September sollen die zehn Punkte in der am Mittwoch zwischen öffentlicher Hand und Flughafen-Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch getroffenen Vereinbarung umgesetzt sein. Es hakt noch am Baurecht. Zwei Unterschriften fehlen deshalb.