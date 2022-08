"Wir werden am Ende des Jahres wohl maximal 200.000 Autos neu zugelassen haben." Klaus Edelsbrunner, Grazer Autohändler und Gremialobmann von Österreichs Fahrzeughandel, will im Gespräch gar keine allzu rosige Zukunft zeichnen. Dafür seien aktuelle Zulassungszahlen und Prognosen zu eindeutig. Tatsächlich wurden von Jänner bis Juli in Österreich 124.660 Neuwagen zugelassen, wobei alleine der Juli im Vergleich mit dem Vorjahr ein Absatzminus von 19,3 Prozent brachte. Fielen die Verkäufe schon im Jahr 2021 auf den tiefsten Stand seit 37 Jahren, geht es heuer also noch einmal deutlich nach unten. Nach sieben Monaten liegt man bei den Verkaufszahlen so niedrig wie seit 44 Jahren nicht mehr.