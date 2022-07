Tausende Stellen in Kärnten sind vakant, jene, die beim AMS gemeldet sind, nur ein Teil davon. Besonders hart trifft der Fachkräftemangel die Sparte Gewerbe und Handwerk. Elektriker, Installateure, Kältetechniker, Kfz-Mechaniker fehlen an allen Ecken und Enden. Mit der Konsequenz, dass die Betriebe Aufträge zum Teil gar nicht mehr annehmen können. Für Unmut sorgt in dem Zusammenhang aber auch, "dass die Jobvermittlung des Arbeitsmarktservice immer öfter ins Leere geht, "weil viele, die sich vorstellen kommen, einfach nicht arbeiten wollen", sagt Klaus Kronlechner, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk.