Ein kleiner Sensor führte zum Sieg. Die Schülerinnen und Schüler der HTL Kaindorf haben sich den ersten Platz beim Wettbewerb Start!Up-Schule geholt. Sie haben über mehrere Monate lang ein Produkt entwickelt, das Menschen mit psychischen Krankheiten, wie Panikattacken, Schlafparalysen und posttraumatischen Belastungsstörungen, hilft, Attacken vorzeitig zu erkennen und diese zu lindern. Dafür wird ein Sensor mit einem Pflaster am Brustkorb befestigt und die Atmungsaktivitäten gemessen. In Echtzeit werden Messdaten an eine App gesendet und im Hintergrund von einem eigens entwickelten Algorithmus ausgewertet. Die Schüler haben so 2500 Euro Preisgeld eingeheimst.