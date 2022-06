Die Gasspeicher in Österreich füllen sich Tag für Tag. Derzeit sind die Speicher zu 44,74 Prozent gefüllt. Pro Tag kamen zuletzt meist zwischen 200 und 400 Gigawattstunden (GWh) hinzu, am Dienstag wurden jedoch nur 70 GWh eingespeichert, wie aus der AGSI-Datenbank der Interessenvereinigung Gas Infrastructure Europe (GIE) hervorgeht. Das Klimaministerium erklärte dazu am Donnerstag auf APA-Anfrage, die Gründe dafür zu prüfen.

"Wir analysieren aktuell die Gründe und Auswirkungen. Der Krisenstab des Klimaschutzministeriums überwacht die Entwicklung sehr engmaschig. Sollte sich abzeichnen, dass das Einspeicherziel gefährdet ist, werden wir weitere Schritte setzen", so ein Sprecher der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Ziel der Regierung ist, die Speicher bis zum Beginn der Heizsaison auf 80 Prozent zu füllen. Um das Ziel bis zum 1. Oktober zu erreichen, müssten in den nächsten 92 Tagen noch 33.677 GWh – oder 366 GWh täglich – eingespeichert werden.