Bei dem von der FPÖ Kärnten initiierten Hypo-U-Ausschuss des Kärntner Landtages wurde gestern Margit Kraker, die Präsidentin des Rechnungshofes Österreich, als Auskunftsperson befragt, gemeinsam mit ihren Kollegen Bernhard Beybel und Thomas Hedl. In ihrem Eingangsstatement referierte sie für die anwesenden Abgeordneten noch einmal über die Genese des Hypo-Debakels bis hin zur Schaffung des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (KAF) zur Reduzierung des Haftungsrisikos des Landes Kärnten. Und sie verwies darauf, dass die Haftungen des Landes 2006 einen Höchststand von 24,7 Milliarden Euro erreicht hatten. 2015 habe weiter die Gefahr bestanden, dass Gläubiger die Haftungen in Anspruch nehmen.

"Zum ersten Mal so eine Bankenabwicklung"

"Kärnten hätte die Haftungsverbindlichkeiten aus eigener Kraft nicht bedienen können. Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz hätten die Folgen sein können", so Kraker. "Hätte das Land Kärnten etwas besser machen können?", wollte der Landtagsabgeordnete Gerhard Klocker (Team Kärnten) wissen. "Ob es eine bessere Alternative gegeben hätte, ist schwer zu sagen, da es nichts Vergleichbares gegeben hat. Die Situation war einzigartig. Es war nicht klar, auf welche Vermögenswerte die Gläubiger Zugriff gehabt hätten. Und es wurde zum ersten Mal so eine Bankenabwicklung durchgeführt", so Kraker.

Fragen seitens der Abgeordneten der FPÖ drehten sich vor allem um den Beitrag Kärntens in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Es sei die "wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angesehen worden", so Kraker. Und zur Kritik an den "hohen Verwaltungs- und Beratungskosten" in Höhe von rund 30 Millionen Euro, meinte Beybel: "Die Kosten waren notwendig, um das Projekt am Ende auch sicher abschließen zu können."