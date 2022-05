Die ungarische Regierung stoppt ab Freitag den sogenannten "Treibstoff-Tourismus", wie der ungarische Kanzleiminister Gergely Gulyás am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest bekannt gab. Ab Freitag dürfen nur noch Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen für den billigen Einheitspreis von 480 Forint (1,24 Euro) für einen Liter Benzin bzw. Diesel tanken.

Laut Gulyás besteht in Ungarn der günstigste Treibstoffpreis zu anderen europäischen Ländern verglichen, was zu einem sichtbaren "Treibstoff-Tourismus" an den Tankstellen in den Grenzregionen führte. Im Interesse der "Abschaffung des Missbrauchs" wurde diese Maßnahme getroffen, betonte der Minister. Allerdings dürfte Ungarn mit dieser Maßnahme gegen den EU-Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen.