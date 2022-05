Extrem erfolgreiche österreichische Start-ups wie Bitpanda oder Go Student könnten das Bild, wie gut es in der digitalen Gründerszene läuft, etwas verfälschen. Denn beim Knackpunkt für Starter gibt es in Österreich einen wunden Punkt: Der Zugang zu Risikokapital ist im internationalen Vergleich trotz zahlreicher Förderungen viel schwieriger.