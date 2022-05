Die Sommersaison hat zwar gerade erst begonnen, doch Land Kärnten und Kärnten Werbung denken bereits an den Herbst. Im Zuge einer Pressekonferenz wurde am Donnerstag die diesjährige Herbstoffensive vorgestellt. Schon in den Vorjahren gab es Maßnahmen, um die Tourismussaison deutlich zu verlängern und Richtung Ganzjahrestourismus zu kommen. Mit Erfolg, wie Tourismusreferent Sebastian Schusschnig (ÖVP) betont: "2021 konnten wir bereits im September und im Oktober ein deutliches Plus verzeichnen." Es sei sogar der beste Oktober seit Aufzeichnungsbeginn gewesen. Auch die Auslastungen hätten sich deutlich steigern lassen. Den eingeschlagenen Weg wolle man auch 2022 fortsetzen, da Tourismusbetriebe nicht nur Zuwächse bei Nächtigung und Auslastung erzielen, sondern die Unternehmen auch als Arbeitgeber an Attraktivität gewinnen.