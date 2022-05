Der Pharmariese Bayer AG errichtet am Standort in Leverkusen die erste lernende Arzneimittelanlage der Welt. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 275 Millionen Euro. Die Anlage setzt in puncto Digitalisierung und Energieeffizienz neue Maßstäbe, heißt es. Und mit der elektronischen Ausstattung des Gebäudes wurde die Lavanttaler Firma PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH beauftragt. Ein Millionenauftrag, so Geschäftsführer Franz Grünwald, der Planung, Lieferung und Montage der kompletten Stromversorgung umfasse.

Sowohl der Schaltanlagenbau als auch die Verkabelungs- und Installationsarbeiten bis hin zur Inbetriebnahme werden von Mitarbeitern der PMS ausgeführt. "Herausfordernd für unser Projektteam ist die kurze Durchlaufzeit, welche eine enge Abstimmung mit allen Projektpartnern erfordert", sagt Grünwald. Die neue Anlage zur Arzneimittelproduktion setze auch in Sachen Nachhaltigkeit neue Maßstäbe. So soll der CO2-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Betrieben um 70 Prozent verringert werden, heißt es. Unter anderem sollen Medikamente zur Behandlung von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hergestellt werden.