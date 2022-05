In der Nachbetrachtung der Sitzung der Kärntner Landesregierung vom Dienstag zum Thema Call-Option beim Flughafen Klagenfurt ziehen ja oder nein und damit Rückkauf der Anteile, sind einige Fragen offengeblieben. Da wäre einmal das Thema der "Vertraulichkeit", wie es Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) formuliert. Mehr als zwei Stunden lang soll Lilihill- und Flughafenchef Franz Peter Orasch den Regierungsmitgliedern und den eingeladenen Sozialpartnern präsentiert haben, wie er den Flughafen, dessen Passagierzahlen nicht mehr tiefer sinken können, wieder in die Luft bringen will.