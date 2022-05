Eine Studie der KPMG hat ergeben, dass die meisten Unternehmen in Österreich in Bezug auf die Cyberkriminalität noch nicht so ganz fit sind. Laut Versicherungswirtschaft könnten 80 Prozent der Schäden vermieden werden, würden Firmen mehr in IT-Sicherheit investieren, sind sich Fachleute einig. Laut einer Studie sind in drei von vier Unternehmen die Anforderungen an die Cyber-Sicherheit derzeit nicht erfüllt. Neben dem finanziellen Schaden stünden dabei auch Unternehmensdaten und das Vertrauen der Kunden am Spiel. Ein prominentes Beispiel für einen Cyberangriff ist der Salzburger Kranhersteller Palfinger. Erst nach zwölf Tagen war der Zugriff auf alle Systeme wieder hergestellt.