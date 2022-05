Lilihill-Chef und Flughafen-Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch hat Ende April in einer Aufsichtsratssitzung der Flughafengesellschaft (KFBG) die Verpachtung von 130 Hektar nicht betriebsnotwendiger Airport-Grundstücke an die Lilihill Aviation City GmbH, einer Tochtergesellschaft der Lilihill, beschließen lassen. Ein In-sich-Geschäft. So sehen es auch die Gerichte. Die Kärntner Beteiligungsgesellschaft KBV hat erfolgreich eine einstweilige Verfügung erwirkt.