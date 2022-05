Überraschung im heimischen Bankensektor. Ein Jahr vor der anstehenden Vertragsverlängerung als Chef der Erste Group hat Bernd Spalt dem Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats mitgeteilt, dass er seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender, der bis 30. Juni 2023 abgeschlossen ist, nicht verlängern wird. Erst im Jänner 2020 war Spalt auf Langzeit-Chef Andreas Treichl gefolgt.

Die nunmehrige Entscheidung sei eine Folge von "unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige langfristige strategische Gesamtausrichtung der Gruppe", wie die Bank heute, Freitag, mitteilt. Der Aufsichtsrat werde nun in den zuständigen Gremien den Prozess für die Nachfolge "nach der Neukonstitutionierung des Nominierungsausschusses im Gefolge der kommenden Hauptversammlung (18. Mai 2022) in Gang setzen".

Spalt: "Erste war meine professionelle Heimat"

"Die Erste war meine professionelle Heimat und ich habe es immer als Privileg empfunden, den Sparkassengedanken in den unterschiedlichen Funktionen in alle Länder der Gruppe zu tragen", sagt Spalt zum bevorstehenden Abschied.

"Natürlich respektieren wir die Entscheidung von Bernd Spalt und bedanken uns schon jetzt für die höchst erfolgreiche Arbeit als CEO", entgegnet Aufsichtsratschef Friedrich Rödler. Spalt hätte "in den letzten 32 Jahren in unterschiedlichen Funktionen wesentlich zum Erfolg der Erste – auch in schwierigen Zeiten – beigetragen".