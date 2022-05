Die aktuelle Stunde Mittwochfrüh im Sonderlandtag, der auf Initiative der FPÖ hin stattgefunden hat, hat eines deutlich gemacht: In der Regierungssitzung am 17. Mai wird es, wie sich schon abgezeichnet hat, keine Entscheidung bezüglich des Ziehens der Call-Option in der Causa Flughafen geben. Die schon bekannten Positionen von ÖVP und SPÖ wurden von den diversen Rednern vielmehr noch einmal bekräftigt - allen voran Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Beteiligungsreferent Martin Gruber (ÖVP).