5239 Kundinnen und Kunden in Kärnten haben sich laut Energieregulierungsbehörde E-Control in den ersten drei Monaten des Jahres einen neuen Strom- oder Gaslieferanten gesucht. Das sei aber deutlich weniger, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als sich 8861 Kärntner einen neuen Strom- oder Gaslieferanten gesucht hatten. In Summe waren es 2021 21.500 Wechselkunden.

Von den bisher 5239 Kärntner Haushalten, die gewechselt haben, haben sich 5037 einen neuen Stromlieferanten gesucht, 202 einen neuen Gaslieferanten. "Das sind Wechselraten von 1,3 Prozent bei Strom und 1,5 Prozent bei Gas", kommentiert Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand des Strom- und Gasregulators E-Control.

Österreichweit haben im ersten Quartal 2022 93.713 Strom- und Gaskunden den Lieferanten gewechselt. Das umfasst sowohl Haushalte als auch Unternehmen. "Im Jahr 2019 hatten wir ein Rekord bei den Wechselzahlen. Seither sehen wir hier ein ziemliches Auf und Ab. 2020 wurde vor allem von der Pandemie bestimmt, seit einigen Monaten sind wir mit zum Teil hohen Steigerungen bei den Strom- und Gaspreisen konfrontiert. Vor allem bisher günstige Lieferanten können die massiven Preissteigerungen am Großhandelsmarkt kaum abfedern und geben diese an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Einige Lieferanten haben sich vom Markt zurückgezogen, andere beschränken sich nur mehr auf das eigene Versorgungsgebiet. Dadurch gibt es derzeit auch kein Potenzial beim Wechsel des Strom- und Gaslieferanten, was sich wiederum in den Wechselzahlen widerspiegelt", sagt Urbantschitsch.

Erleichterungen erst im zweiten Quartal

Der Chef der E-Control ist auch überzeugt davon, dass es frühestens im zweiten Quartal des nächsten Jahres zu Erleichterungen kommen werde, und damit Lieferantenwechsel wieder attraktiver werden könnten.