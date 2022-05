Eine besondere Gelegenheit für Sammler und Luftfahrbegeisterte: Austrian Airlines versteigert mit der Auktionsplattform Aurena ausgebaute und nicht mehr benötigte Sitzreihen aus der Economy Class ihrer Boeing 767-Flotte. Die Sitze waren auf Langstreckenflügen weltweit im Einsatz und wurden nun bei einem Kabinenumbau ausgetauscht. Sie wurden originalgetreu neu tapeziert und stehen als 2er- und 3er-Kombination zur Ersteigerung. Die Rufpreise liegen bei 240 bzw. 360 Euro.

Ebenfalls versteigert werden über 170 Flugzeug-Trolleys, die unter anderem als Servierwägen bei Austrian Airlines und Tyrolean schon unzählige Flugmeilen hinter sich haben, nicht mehr verwertbar sind. Oft finden solche Trolleys als Möbelstück, Barwagen oder robuster Werkzeugschrank eine neue Verwendung. Der Rufpreis startet bei 50 Euro. Der gesamte Erlös der Auktion geht an Nachbar in Not zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine.

"Das unheimliche Leid der Menschen in der Ukraine durch die Kriegssituation macht uns alle betroffen. Als die rot-weiß-rote Fluggesellschaft ist es unsere Aufgabe, Menschen, Kulturen und Wirtschaftsräume zu verbinden. Dieser Verantwortung kommen wir als Flag-Carrier auch in dieser Krise nach", erklärt Austrian Airlines Vertriebsvorstand Michael Trestl.