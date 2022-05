Alles hängt zusammen. Nicht nur Europas Versorgung mit Gas ist aktuell eng mit den Entwicklungen rund um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verknüpft, sondern in weiterer Folge die Versorgung mit Lebensmitteln. Um mögliche Schwachstellen in der heimischen (und internationalen) Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette auszuloten und Auswege zu finden, trafen sich gestern Vertreter von Politik, Handel, Bauern und Lebensmittelindustrie im Kanzleramt zu einem „Versorgungsgipfel“.