In Kärnten setzt sich die positive Dynamik des Arbeitsmarktes der vergangenen Monate fort. Die Arbeitslosenquote ist laut Arbeitsmarktservice (AMS) um 6,8 Prozent gesunken, die niedrigste Quote im April überhaupt seit Beginn der Aufzeichnungen, so AMS-Chef Peter Wedenig. Die Beschäftigung hat im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent auf 219.000 Beschäftigte zugenommen, die Zahl der Arbeitslosen sinkt um 27 Prozent auf 18.697. Und der Rückgang zieht sich auch quer durch alle Branchen und Bezirke.