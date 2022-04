In drei Kategorien und zweimal als Spezialpreis "Grüne Technologien – F&E für die Zukunft" wurde Donnerstagabend der "Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten" verliehen. Dotiert war er mit insgesamt 59.000 Euro, die Sieger erhielten je 10.000 Euro. In der Kategorie "Großunternehmen" siegte die Tribotecc GmbH aus Arnoldstein mit der Innovation "NewH2Cat". Ein Projekt, bei dem es um die Entwicklung einer neuartigen Materialklasse für die Herstellung von grünem Wasserstoff aus Wasser geht. Die Tribotecc ist damit auch gleichzeitig Kärntens Vertreter für den "Staatspreis Innovation".

In der Kategorie Klein- und Mittelunternehmen ging der Preis an die Klagenfurter Firma Streamdiver GmbH. Prämiert wurde ein Projekt, bei dem es um die automatische Transkription von Gesprächsinhalten aus digital aufgezeichneten Videos geht. Und in der Kategorie "Kleinstunternehmen" ging der Sieg an die ph-instruments GmbH aus Spittal mit der Innovation "Hoch-Vakuum-Druckmesstechnik", eine Innovation für industrielle High-Tech-Anwendungen.

"hidden champions"

Landeshauptmann Peter Kaiser verwies im Zusammenhang mit dem Innovations- und Forschungspreis auf die vielen "hidden champions" und Visionäre. Kärnten vernetze Forschung und Entwicklung mit Wissenschaft, Arbeitsmarkt und gesellschaftlichen Bedürfnissen. Der Landeshauptmann sprach aber auch Problemfelder wie den Arbeitskräftemangel an. Seitens des KWF waren die Vorstände Sandra Venus und Erhard Juritsch vertreten. Letzterem wurde das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen. "Mir ist es immer darum gegangen, Förderinnovationen zu machen, also darüber nachzudenken, wie man Anreize schaffen kann", sagt Juritsch.

Mit dem Spezialpreis "Grüne Technologien – F&E für die Zukunft" wurden F&E-Leistungen im Bereich Umwelttechnologien ausgezeichnet. Er wurde gleich zwei Mal vergeben - an den Internetdienstleister Anexia mit der Innovation "Anexia Drive", und an die Kompetenzzentrum Holz GmbH mit der Innovation "BioForS".