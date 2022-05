Anton Ruhdorfer ist ein Rückkehrer. Ein Kärnten-Rückkehrer. Nach dem Studium und einigen Jahren Arbeit in Wien, hat er im vergangenen Jahr beschlossen, in den elterlichen Betrieb - die Bruno Ruhdorfer GmbH mit Sitz in Straßburg im Gurktal - einzusteigen. Gegründet wurde das Unternehmen in den 1920er Jahren als Sägewerksbetrieb. Heute wird es in der dritten Generation von Bruno Ruhdorfer geführt, der auch Mehrheitsgesellschafter der Säge Hirt GmbH in Micheldorf ist.