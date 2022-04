Die Frage Call-Option beim Klagenfurter Flughafen ziehen oder nicht hat unmittelbar nach der am Dienstag abgebrochenen Aufsichtsratssitzung eine neue Dimension bekommen. Zwar äußert sich Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nicht unmittelbar selbst zu der Causa, dafür aber sein Pressesprecher Andreas Schäfermeier: "Wenn der für die KBV verantwortliche Landesrat Martin Gruber laut heutigen Medienberichten überraschend bekannt gibt, es gäbe einen klaren Plan, wie es nach dem Ziehen der Call-Option weitergeht, diesen aber nicht offenlegt, dann stellt sich die Frage, warum? Was soll die Heimlichtuerei um diesen ominösen Plan B? Warum wird die Öffentlichkeit, die Flughafen-Miteigentümer und der Koalitionspartner völlig im Dunkeln gelassen? Was hat die ÖVP zu verbergen?"