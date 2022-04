Flughafen: Aufsichtsratssitzung schon vor der Aufsichtsratssitzung

Um 16 Uhr begann die Aufsichtsratssitzung der KBV, in welcher es um die Entscheidung über das Ziehen der Call-Option beim Klagenfurter Flughafen geht. Auch der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft hat am Montag getagt. Gerüchten zufolge solle es um die Verpachtung von Grundstücken an Lilihill gegangen sein. Flughafen erstellt Gegengutachten.