Die Raiffeisen Bankengruppe Kärnten kann mit dem Geschäftsjahr 2021 zufrieden sein. Mit einem Wachstum von 13 Prozent erhöhte sich die Bilanzsumme auf 1,3 Milliarden Euro, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) lag erstmals bei mehr als 57 Millionen Euro, ein Plus von 15 Millionen Euro, berichtet Vorstandsdirektor Gert Spanz am Dienstag im Rahmen der Bilanzpressekonferenz. Möglich mache die Steigerung auch der Betriebsertrag in Höhe von 18 Millionen Euro. Zu dem positiven Ergebnis beigetragen hätten außerdem die geringen Kreditausfälle. "Wir hatten 2021 entgegen den ursprünglichen Erwartungen keine Risikokosten", erklärt Spanz.