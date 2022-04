"Bei Online-Buchungen kommt es auf das Endgerät und möglicherweise auch auf das Surfverhalten an. Wo sich Konsumenten befinden, spielt nicht so eine große Rolle." Preisvergleiche für Online-Buchungen oder Online-Shopping würden zunehmend schwieriger, teilt die Kärntner Arbeiterkammer in einer Aussendung mit. Es sei für Endverbraucher – und auch für Konsumentenschützer – nicht nachvollziehbar, wovon die unterschiedlichen Preise tatsächlich abhingen, erklärt Referatsleiter des AK-Konsumentenschutz', Stephan Achernig.