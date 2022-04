Manfred Striedinger hat sich mit seinen Unternehmen im Business Park in Klagenfurt gleich neben dem FH-Standort angesiedelt. Die Mehrzahl ist bewusst gewählt, denn neben einer Jobbörse, die schon seit mehreren Jahren existiert, und über welche Arbeitskräfte europaweit vermittelt werden, gibt es seit Kurzem eine Firma, die für das Brauen des Kräuterelixiers "heia" zuständig ist. "Gemixt" wird in Kärnten, heia soll den Schlaf verbessern. Fürs erste, so Striedinger, habe man 5000 Flaschen abfüllen lassen, die online bestellt werden können.