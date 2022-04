Seit mehr als 30 Jahren beliefert Fundermax in Zusammenarbeit mit der Kelag 4000 St. Veiter Haushalte mit Fernwärme. Ab 2023 sollen weitere 10.000 Haushalte mit der Abwärme des St. Veiter Industriebetriebes versorgt werden. Dafür wird eine neue Fernwärmeleitung des Regionalwärmeverbundes Klagenfurt-Maria Saal errichtet, die bis Klagenfurt-Nord reichen soll. Der Spatenstich erfolgt am 4. Mai. Nach rund einem Jahr Bauzeit soll die neue Fernwärmeleitung 2023 in Betrieb gehen.