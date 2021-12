Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bank Austria Filiale in der Völkermarkter Straße schließt mit Jahresende © Markus Traussnig

Die Unicredit-Tochter Bank Austria schließt drei ihrer neun Filialen in Kärnten. Wie Unternehmenssprecher Matthias Raftl bestätigt, gibt es die Filiale in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt ab Ende des Jahres nicht mehr. "Sie wird mit dem großen Beratungszentrum in der Karfreitstraße zusammengelegt." Als Grund nennt die Bank Austria die nachlassende Kundenfrequenz aufgrund der Corona-Pandemie. Damit gibt es in Klagenfurt künftig nur noch einen Bank-Austria-Standort. In Villach, wo das Geldinstitut historisch bedingt aktuell noch mit fünf Filialen stärker vertreten ist, werden aber auch nur drei übrig bleiben. Die beiden SB-Standorte am Oberen Kirchenplatz (10. Oktober Straße 2) und beim Landeskrankenhaus Villach werden mit den drei Filialen am Hans-Gasser-Platz, in der Bahnhofstraße und im Karawankenweg zusammengelegt, heißt es. Abgesehen von Klagenfurt und Villach gibt es noch jeweils eine Filiale in Wolfsberg und Spittal an der Drau.