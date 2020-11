Facebook

Shoppingevent und Show zugleich: Singles Day in China © AFP

Die Umsatzzahlen zum Singles Day am 11. November, dem weltgrößten Shoppingevent, sind jedenfalls schwindelerregend. Am selben Tag hatte der chinesische Handelsriese Alibaba noch von einem Umsatz in der Höhe von 47,7 Milliarden Euro gesprochen. Ein Rekord - doch handelte es sich nur um einen Zwischenstand. Innerhalb von 24 Stunden generierte Alibaba gar einen Umsatz in der Höhe von 62,93 Milliarden Euro, ein Anstieg von 93 Prozent im Vergleich zu 2019 und von 140 Prozent im Vergleich zu 2018. Auch einige österreichische Händler naschten am Kuchen mit.