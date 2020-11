Viele Zulieferer Eventbranche fürchtet, um Zuschüsse umzufallen

Facebook

In der Veranstaltungsbranche tätige Tontechnikfirmen haben derzeit auch kein Geschäft © sarawutnirothon - stock.adobe.co

Die Coronakrise und der neuerliche Lockdown treffen die Veranstaltungsbranche hart. Die Planung von Events ist derzeit so gut wie nicht möglich. Weshalb sich in Kärnten ein Beirat bestehend aus 15 Personen konstituiert hat, der für die Veranstaltungswirtschaft kämpfen und ein Zukunftsszenario für die Betriebe schaffen will, so Markus Polka, Marketingchef der Wirtschaftskammer.