Glas- und Stahlgeschäft Teile von Waagner-Biro wieder in österreichem Besitz

© (c) APA/AFP/GIUSEPPE CACACE (GIUSEPPE CACACE)

Zeman Stahl hat das Glas- und Stahlgeschäft des Stahlbauers Waagner-Biro (früher: SBE) gekauft, berichtet "Die Presse". Damit fällt Waagner-Biro wieder in österreichischen Besitz. Zuvor war Abdullah Al Mansouri Eigentümer. Nachdem das Traditionsunternehmen 2018 pleitegegangen war, hatte der Geschäftsmann aus Abu Dhabi zugeschlagen. Zum Kaufpreis herrscht Stillschweigen.

Die Übernahme umfasst auch die Londoner Waagner-Biro-Tochter sowie 49 Prozent der Waagner-Biro Emirates Contracting LLC und deren Zweigstellen in Dubai. Zeman Stahl arbeitet bereits mit Waagner-Biro zusammen - etwa am Louvre in Paris, am Flughafen Baku und der Universität Sheffield. "Unser Sortiment wird größer", sagt Peter Zeman im Zeitungsbericht.

Die Brücken- und Bühnentechnik-Sparten von Waagner-Biro waren bereits vor längerer Zeit übernommen worden.