Kleine Zeitung +

Causa Commerzialbank Grazer Anwalt leitet Verfahren gegen die Republik ein

Im Skandal um die Commerzialbank Mattersburg leitete der Grazer Anwalt Harald Christandl ein Amtshaftungsverfahren gegen die Republik ein. Er hofft, wie er in einem Schreiben an die Finanzprokuratur und an den Kanzler erklärt, auf eine außergerichtliche Lösung. In ähnlichen Fällen hat der Anwalt bereits tausende Anleger erfolgreich vertreten.