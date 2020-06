Facebook

"Es ist ein Kriminalfall – und ein Drama. Markus Braun ist ein technisches Genie und nicht der Typ für Macheleukes. Aber als CEO muss er den Kopf für alles hinhalten“, schildert ein prominenter Unternehmer in Wien. Als „enger Freund“ sei er so „fassungslos und geschädigt“ wie Zehntausende Anleger, die binnen einer Woche 14 Milliarden Euro verloren haben. „Ich glaube nicht, dass er größenwahnsinnig war und Löcher gestopft hat“, so der Freund, der nicht genannt werden will. „Markus Braun brauchte nie Ferraris und Jets und ist eher bescheiden.“