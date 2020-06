Facebook

Das ams-Hauptquartier in Unterpremstätten bei Graz © APA/HANS KLAUS TECHT

Der steirische Chip- und Sensorenhersteller ams steigt ins Geschäft mit Antikörpertests ein und holt sich dafür Partnerunternehmen ins Boot. Gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Senova soll die Technologie für einen dezentralen "point-of-care"-Antikörpertest entwickelt werden, wie ams am Freitag bekanntgab.

"Im Gegensatz zur etablierten PCR-Methode kann das Testkit kostengünstig in Arztpraxen und anderen dezentralen Diagnostiksituationen ("point-of-care") eingesetzt werden", hieß es am Freitag in einer Aussendung des Unternehmens. Erste Tests, bei denen die Auslesetechnologie von ams in Kombination mit den Senova-Kits getestet wurden, seien erfolgreich gewesen.

US-Unternehmen als Partner

Um eine rasche Massenproduktion sichern zu können, werde zudem das US-Unternehmen Jabil Healthcare, ein "führender Anbieter von Produktlösungen für das Gesundheitswesen" als Partner dazugeholt. Bis September 2020 wolle man die Produktion aufnehmen, so das Unternehmen.

"Dieses Gemeinschaftsprojekt bietet die großartige Gelegenheit, eine neue Generation von dezentralen Tests zur Verfügung zu stellen, die grundlegende Verbesserungen der Genauigkeit bieten und zugleich viel besser gehandhabt werden können. Ein digitales Antikörper-Testkit für Covid-19 wird das nächste wichtige Element sein, um Gesundheitsdienstleister weltweit in der aktuellen Situation zu unterstützen" sagte Hans Hermann Söffing, CEO von Senova, laut Aussendung.