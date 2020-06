Facebook

BP-Vorstandschef Bernard Looney kündigte in einer Online-Mitarbeiterversammlung an, dass das Unternehmen 10.000 der gegenwärtig 70.100 Stellen streichen will - die meisten davon bis Jahresende, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von Teilnehmern der Telefonkonferenz erfuhr. Ein BP-Sprecher wollte sich nicht dazu äußern.

BP steht unter Druck: Infolge der Coronakrise war die Ölnachfrage weltweit eingebrochen, was wiederum zu einem Preisverfall führte. Der Nettogewinn von BP fiel zu Jahresbeginn um zwei Drittel auf 800 Mio. Dollar (706,1 Mio. Euro) und auch im zweiten Quartal rechnet Looney mit deutlich niedrigeren Margen im Raffineriegeschäft. Er hatte deshalb bereits angekündigt, mit einem Sparkurs gegenzusteuern.