Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

AMS-Chef Peter Wedenig: "Jugendliche besonders von Arbeitslosigkeit betroffen" © Markus Traussnig

"Die Öffnung der Wirtschaft in den vergangenen Mai-Wochen hat verloren gegangene Jobs schrittweise zurückgebracht. Das hat zu einer leichten Absenkung der Arbeitslosigkeit geführt. Dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der bisherigen Corona-Zeit massiv ist", sagt Peter Wedenig, Chef des AMS in Kärnten. Vergleiche man den Mai 2020 mit dem Mai 2019, so sei die Nettoarbeitslosigkeit (arbeitslose Personen plus Schulungen) um 11.5190 Personen gestiegen. "Das entspricht einer Zunahme von 56,9 Prozent."