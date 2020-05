1908 gründete Josef Huber in Götzis sein eigenes Wäsche-Unternehmen.

Auch nach der Internationalisierung des Unternehmens, werden alle Produkte in Österreich entworfen.













WEGWEISENDE PRODUKTINNOVATIONEN



Seit Gründung wurden im Hause HUBER viele wegweisende Produktinnovationen entwickelt und am Markt eingeführt. So brachte das Unternehmen etwa in den 1920er Jahren eine spezielle wärmende Unterwäsche aus gerauten Futtergarnstoffen auf den Markt. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als eine möglichst lange Haltbarkeit der Wäsche entscheidend war, erfand HUBER Unterwäsche mit einem einfach auszuwechselnden Gummiband. 1952 wurde dann für die exklusive Produktlinie «Dexa Lancofil» eine vollkommen neue Fasermischung aus edlen Tierwollen und Baumwolle entwickelt, welche die positiven Eigenschaften beider Materialien in einem einzigartigen Gewebe vereinte.











MARKTFÜHRERSCHAFT UND ENTWICKLUNGSZENTRUM



In den 1960er Jahren gelang es HUBER Marktführer bei Wäsche in Österreich, zu werden. Mit dem 1967 eingeweihten Färberei- und Ausstattungsbetrieb in Mäder war es HUBER erstmals möglich, den gesamten Produktionsprozess selbst zu kontrollieren. Die Chancen der Marktöffnung in den 1990er Jahren nutzend, errichtete HUBER in der Folge Konfektionsbetriebe in Portugal, Ungarn und Bulgarien. Inzwischen verfügt das Kompetenz- und Entwicklungszentrum der Marke HUBER über eine der weltweit modernsten Produktionsstätten für Textilien.











HUBER HAUTNAH - INTERNATIONALISIERUNG



Heute ist HUBER ein international tätiges Unternehmen, das die stolze Tradition des österreichischen Originals rund um den Globus fortführt. Mit großer Innovationskraft und einer hervorragenden Intuition für neue Entwicklungen, steht die Marke HUBER auch in Zukunft für höchste Qualität und ein unvergleichlich angenehmes Tragegefühl.