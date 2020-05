Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Eine Phalanx an Juristen zieht in den Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsverwaltung ein, was angesichts komplexer Verschachtelungen und zahlreicher langer Prozesse eine nahe liegende Neubesetzung ist. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende bringt außerdem das wirtschaftliche Verständnis eines Notars mit. Der am Mittwoch auf der konstituierenden Sitzung einstimmig gewählte Martin Taler ist Notar in Klagenfurt, wo er mit Stefan Lindner gemeinsam die Kanzlei Notar Quadrat führt.