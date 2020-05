Anton Paar Gewerkschaft legt Einspruch gegen Verfügung ein

Facebook

Nach dem gerichtlich erwirkten Stopp der für heute angesetzten erstmaligen Betriebsratswahl beim Grazer Messtechnikhersteller Anton Paar will die Gewerkschaft GPA-djp nun die einstweilige Verfügung des Arbeitsgerichts beeinspruchen. Man wolle die Wahl sobald wie möglich abhalten, sagte Gewerkschafter Norbert Schunko am Dienstag. Er kritisierte das Vorgehen der Geschäftsführung scharf.

"Heute findet keine Wahl statt, aber sobald es weitere Lockerungen für Betriebe gibt, wird sie stattfinden", zeigte sich Schunko kämpferisch. Man wolle sicherlich nicht bis 31. Oktober 2020 warten, auch wenn das laut Schunko offenbar der Wunsch von Geschäftsführer Friedrich Santner sei. Bitter sei die nun verhinderte Wahl auch deshalb, weil man für Desinfektion und Hygiene gesorgt hätte und die Mitarbeiter ohnehin praktisch alle mit Mundnasenschutz arbeiten müssten.

Mehr als seltsam empfindet Schunko auch, dass man vor Wochen seitens der Geschäftsführung nicht für eine Briefwahl war. Es habe geheißen, dass man die Adressen der Mitarbeiter nicht zur Verfügung stellen brauche, da nun ohnehin wieder alle im Betrieb arbeiten würden. Nun wurde die Wahl allerdings verhindert. "Will Santner tatsächlich einer Betriebsratswahl nicht im Wege stehen, hätte er die Briefwahl ja unterstützen können", so Schunko.

Mehrere Versuche, Betriebsrat zu gründen

Schon mehrere Male hatte es in dem Traditionsunternehmen mit rund 1200 Mitarbeitern, das das Herzstück des Konzerns bildet, den Versuch gegeben, einen Betriebsrat zu gründen. Das war bisher aber stets gescheitert. Das sei auch mit ein Grund gewesen, warum man die Wahlausschreibung diesmal verdeckt gemacht habe. Laut Schunko haben sich 22 Mitarbeiter gemeldet, die gerne als Betriebsrat zur Verfügung stehen wollen.

"Es ist absurd und demokratiepolitisch skandalös, dass, während das ganze Land hochgefahren wird und von den Arbeitnehmern erwartet wird ihre Arbeitsleistung für die Unternehmen zu erbringen, unter einem vorgeschobenen Verweis auf die Pandemie-Gefahr die Ausübung demokratischer Rechte im Betrieb verhindert wird und eine ordnungsgemäß vorbereitete Betriebsratswahl nicht stattfinden kann", kritisierte auch die Vorsitzende der GPA-djp, Barbara Teiber, das Vorgehen der Geschäftsführung am Dienstag in einer Aussendung. "Es steht einer Geschäftsführung nicht zu, mit fadenscheinigen Argumenten in eine laufende Betriebsratswahl einzugreifen, auch nicht in Zeiten von Corona."

Die Anton Paar GmbH mit Sitz in Graz-Webling hat laut Wirtschaftskompass 2018 einen Umsatz von 191,20 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) betrug 28,16 Millionen Euro und der Cashflow 24,10 Millionen Euro.