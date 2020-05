Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Golf 8 © VOLKSWAGEN

Volkswagen muss die Auslieferung seines Bestsellers Golf in achter Generation wenige Monate nach dem Start wegen Softwareproblemen stoppen. Bei internen Untersuchungen habe sich herausgestellt, dass es bei einzelnen Fahrzeugen des Modells "zu einer nicht verlässlichen Datenübertragung der Software" am Steuergerät der Notruffunktion (Online-Connectivity-Unit) kommen könne.

Das teilte der Autobauer am Freitag auf Anfrage mit. Hierbei handle es sich um einen sogenannten Compliance-Fall, da neue Modelle in der EU seit zwei Jahren über eine solche Notrufeinrichtung verfügen müssen.

Volkswagen habe deshalb bereits am Donnerstag einen Auslieferungsstopp für den Golf 8 erlassen. "Im Austausch mit den zuständigen Behörden prüfen wir das weitere Vorgehen zu den betroffenen Fahrzeugen."

Produktion läuft weiter

In den nächsten Tage stehe eine Entscheidung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) über einen Rückruf und einer Abhilfemaßnahme per Softwareupdate an. Wie viele Fahrzeuge von dem Problem betroffen seien, könne man derzeit nicht sagen, erläuterte ein VW-Sprecher. Trotz der neu aufgetretenen Schwierigkeiten solle der Golf 8 in Wolfsburg weiter produziert werden. Die fertigen Wagen sollten dann bis zum Softwareupdate zwischengeparkt werden. Als erstes hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Volkswagen kämpft schon seit einiger Zeit mit Softwareproblemen. Auch beim neuen Elektroauto ID.3 gibt es diese. Der rein batteriegetriebene Wagen soll früheren Informationen zufolge deshalb im Sommer zunächst in einer abgespeckten Grundversion an den Start gehen.