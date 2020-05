Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wir versteigern Ihre Gutscheine. Registrieren Sie sich kostenlos. © KLZ

Erste Lockerungen sind beschlossen und umgesetzt – doch herrscht bei regionalen Dienstleistern, Produzenten und Händlern nicht nur Freude über das Hochfahren, sondern auch Unsicherheit. Denn so gut wie jede Branche steht vor der Frage, wie der Umsatz in nächster Zeit wieder angekurbelt werden könnte. Dazu startet die Kleine Zeitung eine Gutschein-Auktion und bietet regionalen Unternehmen kostenlos eine Plattform für die Versteigerung von Wertgutscheinen.

Die Teilnahme ist kostenlos

Der Erlös wird – abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in der Höhe von zehn Prozent zur Abdeckung der Selbstkosten – sofort und direkt an die Unternehmen überwiesen.

So funktioniert es. Die Teilnahme auf www.kleinezeitung.at/gutscheinauktion ist kostenlos. Nach erfolgreicher Registrierung erhält das Unternehmen seine persönlichen Zugangsdaten für das Auktions-Tool, kann Bilder, Texte und Kontaktdaten hochladen und das Startgebot sowie die Anzahl der Wertgutscheine bestimmen. Die Auktion selbst wird auf allen Plattformen (Print, Online, Social Media) der Kleinen Zeitung beworben. Das sorgt für große Reichweiten und viele Zugriffe. Startschuss für die Auktion ist der 26. Mai, der Hammer fällt am 2. Juni.

Unternehmen erzielen durch die Versteigerung ihrer Gutscheine sofort Umsatz, können die Leistung aber erst später erbringen. Die Teilnahme ist nicht nur kosten-, sondern auch risikolos. Die Kleine Zeitung stellt ihre automatisierte Auktions-Plattform zur Verfügung. Nur wenn Gutscheine ersteigert werden, fällt die Kostendeckungspauschale an. Für die teilnehmenden Unternehmen entsteht außer der Registrierung kein Aufwand. Um die komplette Abwicklung – vom Gutscheinversand bis hin zur Verrechnung – kümmert sich die Kleine Zeitung.