Rund 1300 Gastwirte in Kärnten haben in den vergangenen Wochen ein Abholservice angeboten, das von vielen Stammkunden genutzt wurde. So konnte zumindest ein geringer Umsatz erzielt werden. Viele wollen auch nach dem 15. Mai damit weitermachen - und so zusätzlich Umsatz lukrieren.

Das "Francobollo" in St. Jakob im Rosental war in den vergangenen Wochen mit Abholservice erfolgreich © Weichselbraun

"Ihr könnt eure Lieblingsspeise bei uns vorbestellen und abholen", ist auf der Homepage des Klagenfurter Restaurants Schweizerhaus zu lesen. Und beim Francobollo in St. Jakob im Rosental findet sich online eine eigene "Take Away Karte". Mit dieser Form des Abholservice haben in den vergangenen Wochen auch viele andere Lokale in Kärnten zumindest einen geringen Umsatz erwirtschaftet.