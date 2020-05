Facebook

Wir haben auch einen Baustoffbetrieb in Landeck. Der stand bis vor einer Woche unter der Quarantäne des Paznauntales. Aber auch der ist wieder offen.“ Erleichtert kann Geschäftsführer Arthur Schifferl für die Unser Lagerhaus WHG die vorzeitige Rückkehr von 600 der 800 Mitarbeiter aus der Kurzarbeit berichten. In allen 30 Kärntner und 20 Tiroler Lagerhäusern wird wieder voll gearbeitet und in der Gastronomie in 16 Kaffeehäusern an den Tankstellen bereitet man sich aufs Öffnen vor. Zum Ausbruch der Corona-Krise war auch das Treibstoffgeschäft um 75 Prozent eingebrochen, nur langsam erhole es sich, so Schifferl. Dafür würden nun Haus- und Gartenmärkte boomen. „Der erste Hype nach Wiedereröffnung ist vorüber, aber das Geschäft läuft gut. Da sind Anstürme auch im engen Zeitkorsett zu bewältigen.“