© Kärnten Werbung/Gasser/KK

"Wir werden mit 1. Mai eine umfangreiche TV-Kamagne auf österreichischen Fernsehkanälen beginnen - mit 660 TV-Spots im Mai", kündigte am Mittwoch Kärnten-Werbung-Chef Christian Kresse an. Darauf werde eine Radiokampagne mit 1200 Radiospots folgen, sowie Print- und Onlinekanmpagnen. In dieser erster Phase würde die Kärnten Werbung in Kooperation mit den Tourismusregionen zwei Millionen Euro bis Anfang Juni aufwenden.