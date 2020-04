Facebook

Um 10 Uhr findet eine Pressekonferenz zu "Aktuellen Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft" mit Finanzminister Gernot Blümel, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Andreas Treichl, WKÖ-Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung statt.

Hier sind Sie live dabei:

Blümel gab eine erste Zwischenbilanz zum mit 38 Milliarden Euro schweren Schutzschirm. Es sei ein umfassendes Netz mit einem großen und breiten Instrumentenkoffer eingerichtet worden.

Soforthilfen und Liquiditätsmaßnahmen wurden im Ausmaß von 5,7 Milliarden in Anspruch genommen, gemeinsam mit Kurzarbeit sind über 10 Milliarden Euro geflossen, so Blümel.

Steuerstundungen tätigte das Finanzministerium bereits im Ausmaß von 4 Milliarden Euro.

Im Härtefallfonds wurden in erster Phase 121 Millionen Euro ausgezahlt, 144.000 Anträge wurden eingereicht.

Heute, Montag, startet die 2. Phase. Es fallen Verdienstgrenzen weg, Nebeneinkünfte und Mehrfachversicherungen sind nun möglich.

Notfallhilfe: Das Finanzministerium hat Garantien und Haftungen im Ausmaß von über zwei Milliarden Euro genehmigt.

Über 600 Anträge mit einem Haftungsvolumen von über 100 Millionen Euro wurden getätigt. Das Kreditmoratorium ist 110.000 Mal beantragt worden.

"Beihilfenrecht aussetzen"

Blümel will das EU-Beihilfenregime, das unlauteren Wettbewerb verhindern soll, aussetzen, so wie es bereits beim Stabilitätspakt erfolgt ist. Das Beihilfenrecht soll temporär ausgesetzt werden. Denn viele Hilfsprodukte müssen derzeit mit der Kommission verhandelt und abgeklärt werden. "Gerade in der Zeit einer Krise solcher Ausmaßen soll eine Ausnahme gemacht werden, damit wir als Bundesregierung nicht gehindert werden, zu helfen."

Wirtschaftsministerin Schramböck betont, dass Banken Kredite an KMU ohne Bonitätsprüfung und sehr viel rascher vergeben können, der Bund übernimmt dafür die volle Ausfallsgarantie: "100-Prozent-Garantien können abgeholt werden und werden vom Staat entsprechend besichert. Ein wichtiger Rettungsanker für Klein- und Mittelbetriebe."