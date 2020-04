Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© mhp - stock.adobe.com

Die von der Corona-Krise und den Schließungsmaßnahmen getroffenen Einpersonenunternehmen, Kleinstunternehmen und Freie Dienstnehmer, können bei den Wirtschaftskammern ab 20. April weiteres Hilfsgeld aus dem Corona Notfallsfonds beantragen. In dieser zweiten Tranche sind Auszahlungen bis zu 2000 Euro im Monat auf drei Monate möglich, in Summe also bis zu 6000 Euro. Mit eingerechnet werden bis zu 1000 Euro, die für Härtefälle in der ersten Phase bereits ausgezahlt worden sind. Im Zuge dieser ersten Phase konnten laut Finanzminister Gernot Blümel bis Anfang April 92 Prozent der 111.000 Anträge, die innerhalb der ersten Woche gestellt worden waren, erledigt werden.