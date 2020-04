Das medizinische Ausbildungs-Unternehmen J. Bergler ist am Ende. Wegen der Corona-Krise können keine Kurse abgehalten werden. An eine Weiterführung ist nicht gedacht.

Symbolbild © Markus Traussnig

Die J. Bergler GmbH hat in Graz und Wien Ausbildungen im Bereich medizinischer Massage, Heilmassage und Physiotherapie angeboten. Nach eigenen Angaben führte das Unternehmen österreichweit rund 80 Prozent der Fortbildungen in diesem Bereich durch. Wegen der Maßnahmen der Regierung waren das Abhalten der Kurse nicht mehr möglich, da sie auf Körperkontakt basieren. Nun muss die Firma Insolvenz anmelden.

In den Jahren 2018 und 2019 hat das Unternehmen zwar einen Restrukturierung vorgenommen und einen kostenintensiven Standort aufgeben. Für die bestehenden Standorte fallen dennoch hohe Kosten an. Eine baldige Wiederaufnahme der Ausbildungen sei derzeit nicht absehbar, heißt es in der Insolvenz-Begründung. Deshalb ist eine Weiterführen des Betriebs nicht geplant.

Laut den Kreditschützern von KSV1870 und AKV hat das Unternehmen Passiva in Höhe von rund 300.000 Euro und Aktiva von rund 180.000 Euro. 17 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen, 200 Menschen fanden sich zur Zeit in Ausbildung. Zum Insolvenzverwalter wurde der Grazer Anwalt Alexander Isola bestellt.