In der Corona-Krise sind die Banken besonderes gefordert, ihren in Bedrängnis geratenen Kunden beizustehen. Stundungen von Zinsen, Überbrückungskredite, Vorfinanzierung von Kurzarbeit sind Maßnahmen, wo die Banken helfen können. Wie agieren nun die Kreditinstitute? Wie steht es um die Sicherheit von Bankkunden und Mitarbeitern sowie um die Bargeldversorgung? Und wie entwickeln sich die Börsenturbulenzen und die Aussichten für die Wirtschaft in Österreich und global? Dazu stellt sich Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, am Mittwoch im Kleine-Zeitung-Livestream, den Fragen von Adolf Winkler.

Senden Sie Ihre Fragen an Herta Stockbauer an lokal.redaktion@kleinezeitung.at

Livestream am Mittwoch um 14.15 Uhr auf www.kleinezeitung.at und Kleine-App