WK-Präsident Mandl im Kleine-Livestream"Es wird Unterstützung aus den Rücklagen der Wirtschaftskammern geben"

Die ersten 500- und 1000-Euro-Beträge sind unterwegs. Aber was ist mit jenen Betroffenen, die in den Kriterien nicht berücksichtigt wurden? Und wie kommt man im nächsten Schritt zu bis zu 6000 Euro Härtefall-Geld für die nächsten drei Monate? Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl, der bei der Bundesregierung Nachbesserung verlangt hat, war am Dienstag Nachmittag in der Redaktion der Kleinen Zeitung in Klagenfurt und beantwortete Fragen von Adolf Winkler.